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Дві українки потрапили до фіналу Олімпіади, а шансів на медаль – нуль

6 серпня, 14:25

Олег Люлька

Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична замкнули ТОП-10 кваліфікації в художній гімнастиці і завтра посперечаються за нагороди, але на п'єдесталі аналітики їх не бачать

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко / Фото: Reuters

За підсумками сьогоднішньої кваліфікації десять спортсменок пробилися до завтрашнього фіналу Олімпіади в художній гімнастиці.

Українка Вікторія Онопрієнко стала дев'ятою, її подруга Христина Погранична – десятою.

Однак аналітики букмекерських контор українок серед претенденток на медалі у фіналі Ігор не бачать, вважаючи, що трійку призерок складуть сестри Аверіни з ОКР і ізраїльтянка Ліной Ашрам.

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Саме в такому порядку вони фінішували в кваліфікації.

Художня гімнастика. Особисте багатоборство. Кваліфікація

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художня гімнастика Олімпіада-2020 Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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