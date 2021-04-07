Два Зинченко в Манчестер Сити: "горожане" заключили сделку со звездой

Манчестер Сити, выиграв у Боруссии Дортмунд 2:1 празднует еще одну победу. Лидерам чемпионата Англии удалось продлить действующий контракт со своим ведущим футболистом Кевином Де Брюйне – до 2025-го. Это значит, что в общей сложности бельгиец отыграет за "горожан" 10 лет.

Ранее 29-летний Де Брюйне получал в Манчестер Сити 349 тысяч евро в неделю. Новая зарплата Кевина пока в английских СМИ не называется, однако предполагается, что она незначительно выросла.

Напомним, первое предложение МанСити о продлении Де Брюйне отклонил. Полузащитника не устроило, что ему предложили зарплату ниже, чем в действовавшем на тот момент соглашении, чтобы освободить средства на покупку Лионеля Месси.

Однако позже в Манчестер Сити публично заявили, что не заинтересованы в Месси, и пересмотрели предложение Де Брюйне.

"Я не могу быть еще счастливее. С момента прихода в Сити в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась здесь, в Манчестере, и мой собственный уровень игры развивается очень хорошо", – цитирует Де Брюйне официальный сайт МанСити.

Отметим, что с МанСити Де Брюйне уже выиграл чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок страны, Кубок английской лиги. Не хватает только Лиги чемпионов.

Добавим, что в самом МанСити де Брюйне и его одноклубника украинца Александра Зинченко называют "близнецами". И вправду, они очень похожи!

Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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