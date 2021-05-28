Два трофея – мало: Ювентус выгнал Архитектора

В этом сезоне Ювентус выиграл Кубок и Суперкубок Италии, но руководству клуба этого оказалось недостаточно, поэтому был уволен главный тренер Андреа Пирло

Андреа Пирло сезон проработал в Ювентусе / Фото: Reuters

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло покинул команду. Хотя контракт Архитектора, как называют Пирло, и действовал до лета 2022 года. Ранее Реал расстался с Зинедином Зиданом.

"Спасибо, Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в конце этого особенного опыта совместной жизни.

Несколько месяцев назад Андреа Пирло, икона мирового футбола, начал новое приключение на тренерской скамейке Ювентуса, первое для него в этом качестве.

Для этого прежде всего требуется смелость, а также осознание собственных возможностей, особенно в период, отмеченный тысячами трудностей, когда мир вынужден из-за пандемии день за днем заново изобретать свои собственные правила.

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А поскольку в футболе важны победы, давайте вспомним: за несколько месяцев его Ювентус собрал два трофея и принес домой блестящие победы на самых престижных полях от "Сан-Сиро" до "Камп Ноу".

За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи мы искренне благодарим", – говорится в сообщении Ювентуса.

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Под руководством Андреа Пирло Ювентус завоевал Кубок и Суперкубок Италии.