27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
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Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
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Колос --
Верес --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Шериф --
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Два чемпионских титула за сезон! Невероятный успех юной украинской теннисистки

Сергей Шаховец
27 ноября, 16:43
Дарья Снигур в финале турнира ITF100, проходившего в ОАЭ, обыграла словацкую спортсменку

Дарья Снигур выиграла теннисный турнир ITF / Фото: ITF Tennis

В финале 100-тысячного турнира ITF 19-летняя спортсменка разгромила Кристину Кучеву (№174 WTA) из Словакии со счетом 6:3, 6:0. Поединок длился 55 минут.

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Стоит отметить, что это второй титул ITF для Дарьи в сезоне. В феврале этого года украинская теннисистка победила на турнире во Франции.

Благодаря победе в Дубаях на следующей неделе Дарья впервые войдет в топ-150 рейтинга WTA. Сейчас украинка занимает 183-е место в рейтинге WTA.

Дарья Снигур / Фото: Getty Images

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Добавим, что всемирный теннисный тур ITF среди женщин предлагает около 500 турниров в 65 странах и включает пять уровней призовых в турнирах от 15-ти тысяч до 100 тысяч долларов США.

Напомним, что в 2019 году Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла юниорский Уимблдон.

Дарья Снигур с трофеем юниорского Уимблдона / Фото: Getty Images