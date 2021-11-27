Два чемпионских титула за сезон! Невероятный успех юной украинской теннисистки

Дарья Снигур выиграла теннисный турнир ITF / Фото: ITF Tennis

В финале 100-тысячного турнира ITF 19-летняя спортсменка разгромила Кристину Кучеву (№174 WTA) из Словакии со счетом 6:3, 6:0. Поединок длился 55 минут.

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Стоит отметить, что это второй титул ITF для Дарьи в сезоне. В феврале этого года украинская теннисистка победила на турнире во Франции.

Благодаря победе в Дубаях на следующей неделе Дарья впервые войдет в топ-150 рейтинга WTA. Сейчас украинка занимает 183-е место в рейтинге WTA.

Дарья Снигур / Фото: Getty Images

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Добавим, что всемирный теннисный тур ITF среди женщин предлагает около 500 турниров в 65 странах и включает пять уровней призовых в турнирах от 15-ти тысяч до 100 тысяч долларов США.

Напомним, что в 2019 году Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла юниорский Уимблдон.