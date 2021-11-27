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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
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11 грудня 00:00
Верес --
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Два чемпіонські титули за сезон! Неймовірний успіх юної української тенісистки

Сергій Шаховець
27 листопада, 16:43
Дар'я Снігур у фіналі турніру ITF100, який проходив в ОАЕ, обіграла словацьку спортсменку

Дар'я Снігур виграла тенісний турнір ITF / Фото: ITF Tennis

У фіналі 100-тисячного турніру ITF 19-річна спортсменка розгромила Крістіну Кучову (№174 WTA) зі Словаччини з рахунком 6:3, 6:0. Поєдинок тривав 55 хвилин.

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Варто зазначити, що це другий титул ITF для Дарії у сезоні. У лютому цього року українська тенісистка перемогла на турнірі у Франції.

Завдяки перемозі у Дубаях наступного тижня Дар'я вперше увійде до топ-150 рейтингу WTA. Зараз українка посідає 183-те місце у рейтингу.

/ Фото: Getty Images

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Додамо, що всесвітній тенісний тур ITF серед жінок пропонує близько 500 турнірів у 65 країнах і включає п'ять рівнів призових у турнірах від 15 тисяч до 100 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що в 2019 році Дар'я Снігур створила сенсацію та виграла юніорський Вімблдон.

/ Фото: Getty Images