Думая о всех детях в мире: Пазик трогательно поздравила младшего сына Шевченко

Самому младшенькому Шевченко исполнилось 8 лет / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram
По этому случаю Кристен нежно поздравила Райдера-Габриэля с днем рождения, вспомнив о несчастных детях, страдающих от войны.
"Поздравляем нашего Райдера с 8-летием!! Сегодня мы чествуем тебя!!
Я благодарна сегодня за многое, за маленького юношу, в которого ты превращаешься, и за радость, которую ты приносишь всем, кого встречаешь, но особенно благодарна за то, что в этот день вокруг тебя мир, любовь и семья.
Думая обо всех детях во всем мире, которые были разлучены со своими родителями и живут в страхе", – написала у себя в Instagram Кристен Пазик.
Отметим, что Райдер особенно дорог для семьи Андрея Шевченко. Ранее Кристен Пазик призналась, что во время четвертой беременности рисковала потерять ребенка.
Напомним, Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:
- Джордан Шевченко (29 октября 2004)
- Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
- Александр Шевченко (1 октября 2012)
- Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)