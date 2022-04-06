Думая о всех детях в мире: Пазик трогательно поздравила младшего сына Шевченко

По этому случаю Кристен нежно поздравила Райдера-Габриэля с днем рождения, вспомнив о несчастных детях, страдающих от войны.

"Поздравляем нашего Райдера с 8-летием!! Сегодня мы чествуем тебя!!

Я благодарна сегодня за многое, за маленького юношу, в которого ты превращаешься, и за радость, которую ты приносишь всем, кого встречаешь, но особенно благодарна за то, что в этот день вокруг тебя мир, любовь и семья.

Думая обо всех детях во всем мире, которые были разлучены со своими родителями и живут в страхе", – написала у себя в Instagram Кристен Пазик.