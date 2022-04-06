6 апреля 22:00 Онлайн
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Думая о всех детях в мире: Пазик трогательно поздравила младшего сына Шевченко

Сергей Шаховец
6 апреля, 14:55
Самому младшему из четырех сыновей Андрея Шевченко и Кристен Пазик исполнилось восемь лет

Самому младшенькому Шевченко исполнилось 8 лет / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

По этому случаю Кристен нежно поздравила Райдера-Габриэля с днем рождения, вспомнив о несчастных детях, страдающих от войны.

"Поздравляем нашего Райдера с 8-летием!! Сегодня мы чествуем тебя!!

Я благодарна сегодня за многое, за маленького юношу, в которого ты превращаешься, и за радость, которую ты приносишь всем, кого встречаешь, но особенно благодарна за то, что в этот день вокруг тебя мир, любовь и семья.

Думая обо всех детях во всем мире, которые были разлучены со своими родителями и живут в страхе", – написала у себя в Instagram Кристен Пазик.

Реклама

Реклама

Отметим, что Райдер особенно дорог для семьи Андрея Шевченко. Ранее Кристен Пазик призналась, что во время четвертой беременности рисковала потерять ребенка.

Напомним, Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Реклама