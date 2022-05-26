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Думал, что это конец: большой поклонник Украины чудом избежал смерти

Андрей Трофимов
26 мая, 10:10
Олимпийский чемпион Яромир Ягр благодарит Бога, что остался жив после того, как в его автомобиль врезался трамвай в Праге

Яромир Ягр на повороте не заметил трамвай / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр с первых дней войны поддержал Украину. Ягр собирал деньги для наших беженцев. А вчера хоккеист попал в жуткое ДТП. В автомобиль спортсмена врезался трамвай. Авария произошла в Праге.

"Это моя вина. Я пытался повернуть, но машин было много. Я не успел среагировать на трамвай, который ехал на высокой скорости. Я заметил его в полуметре от себя в последний момент. Я думал, что это конец.

Я всегда верил, что высшая сила держит меня за руку, и сегодня я снова в этом убедился. Спасибо Господи!

Я выбрался из машины без травм. Но самое главное, что с пассажирами в трамвае ничего не произошло", – написал Ягр в Instagram.

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Яромиру Ягру – 50 лет, но он до сих пор выступает на профессиональном уровне. Играет за чешский клуб Кладно.

Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе Питтсбург Пингвинз (1991, 1992). Со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). В 2017 году включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.