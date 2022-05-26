Думал, что это конец: большой поклонник Украины чудом избежал смерти

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр с первых дней войны поддержал Украину. Ягр собирал деньги для наших беженцев. А вчера хоккеист попал в жуткое ДТП. В автомобиль спортсмена врезался трамвай. Авария произошла в Праге.

"Это моя вина. Я пытался повернуть, но машин было много. Я не успел среагировать на трамвай, который ехал на высокой скорости. Я заметил его в полуметре от себя в последний момент. Я думал, что это конец.

Я всегда верил, что высшая сила держит меня за руку, и сегодня я снова в этом убедился. Спасибо Господи!

Я выбрался из машины без травм. Но самое главное, что с пассажирами в трамвае ничего не произошло", – написал Ягр в Instagram.