Дождался своего часа. Папа Карло выпустит Лунина в мадридском дерби

Андрей Лунин / Фото: Twitter

Королевский клуб совершил невероятный камбэк в полуфинале Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира команду Зинченко. В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти обеспечили 35-е чемпионство.

Теперь у наставника "сливочных" появилось время поэкспериментировать с составом. Завтра, 8 мая, в 36-м туре Ла Лиге Анчелотти выставит в основе украинца Андрея Лунина на матч с Атлетико Мадрид, дав отдых бессменному Тибо Куртуа. Об этом наставник новоиспеченных чемпионов сообщил на предматчевой пресс-конференции.

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"Матчи в Ла Лиге нужны Реалу, потому что у нас есть возможность поддерживать ритм, динамику. Это правда, что у нас нет турнирных задач, но ритм очень важен. Также нужно уважать конкуренцию. Эта футболка заставляет нас демонстрировать максимум. С командой все хорошо, но у нас есть некоторые сомнения, ведь у нас было только два выходных дня. Я подумаю о составе завтра. Мы постараемся выставить лучшую команду. Единственное, о чем можно говорить точно, – завтра Лунин будет играть, Куртуа отдыхает. В общем, есть несколько потерь, в частности Азар начнет тренироваться на следующей неделе", – цитирует Анчелотти AS.

Отметим, что несмотря на то, что Лунин подписал контракт с Реалом в 2018 году, он до сих пор еще не сыграл за "сливочных" в чемпионате. В нынешнем сезоне украинский вратарь принял участия в двух матчах, оба – в Кубке Испании.

Андрей Лунин / Фото: Twitter

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Ранее мы рассказывали, как с украинской символикой Андрей Лунин вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" отпраздновать чемпионство.