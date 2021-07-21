Доверили пистолету и шпаге: флаг Украины на Олимпиаде-2020 в Токио понесут двое

Олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич станет знаменосцем на своих пятых Играх вместе в чемпионом мира по фехтованию Богданом Никишиным

Елена Костевич и Богдан Никишин / Фото: НОК Украины

Уже в пятницу, 23 июля, в Токио стартуют летние Олимпийские игры, и в сборной Украины определились со знаменосцами. Сине-желтый флаг на церемонии открытия Игр в Японии впервые в истории будут нести два человека. Это честь доверили стрелку Елене Костевич и шпажисту Богдану Никишину.

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Впервые в истории проведения Игр страны-участницы выставляют сразу двоих знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Напомним, что Костевич – чемпионка ОИ-2004, чемпионка мира-2018 по пулевой стрельбе. Никишин – чемпион мира-2015 в командной шпаге, призер чемпионатов мира и Европы.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", – цитирует НОК Костевич

Богдан Никишин / Фото: AFP

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Положительно отношусь к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", – отметил Богдан Никишин

Ранее украинка провела экскурсию по Олимпийской деревне в Токио.