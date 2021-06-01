Дорожка для Зинченко: из Манчестер Сити массово уходят в Барселону

Эрик Гарсия и Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Футболисты Манчестер Сити массово переходят в Барселону. Буквально накануне каталонцы подписали кума Месси Серхио Агуэро, трансфер которого должен помочь испанскому клубу сохранить в своем составе самого Лионеля.
А сегодня игроком Барселоны стал 20-летний центральный защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия. С "блаугранас" он заключил соглашение на пять лет – до конца сезона-2025/2026, сообщает официальный сайт каталонцев.
При этом в контракте Гарсии с Барсой указана просто фантастическая сумма отступных в случае ухода в другой клуб – 400 миллионов евро!
Это как пять Лионелей Месси, которого ныне аналитики Transfermarkt оценивают в 80 млн евро.
Отметим, что, как и Агуэро, Гарсия достался Барсе бесплатно, перебравшись к ней после истечения контракта с Сити в статусе свободного агента.
Интересно, что Эрик Гарсия является воспитанником Барселоны. В Манчестер Сити он перешел в 2017 году, за это время сыграв за "горожан" 35 матчей. И вот, спустя четыре года, возвращается на "Камп Ноу".
Кстати, прошлой осенью в Барселону из МанСити сватали и Александра Зинченко, но до трансфера тогда дело не дошло. Однако, как видим, дорожка в Каталонию для украинца, в случае чего, уже протоптана.
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