Дорожка для Зинченко: из Манчестер Сити массово уходят в Барселону

Следом за нападающим Серхио Агуэро из лагеря чемпионов Англии в каталонский клуб перебрался защитник Эрик Гарсия. На "Камп Ноу" его оценили в пять Лионелей Месси

Эрик Гарсия и Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Футболисты Манчестер Сити массово переходят в Барселону. Буквально накануне каталонцы подписали кума Месси Серхио Агуэро, трансфер которого должен помочь испанскому клубу сохранить в своем составе самого Лионеля.

А сегодня игроком Барселоны стал 20-летний центральный защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия. С "блаугранас" он заключил соглашение на пять лет – до конца сезона-2025/2026, сообщает официальный сайт каталонцев.

При этом в контракте Гарсии с Барсой указана просто фантастическая сумма отступных в случае ухода в другой клуб – 400 миллионов евро!

Это как пять Лионелей Месси, которого ныне аналитики Transfermarkt оценивают в 80 млн евро.

Отметим, что, как и Агуэро, Гарсия достался Барсе бесплатно, перебравшись к ней после истечения контракта с Сити в статусе свободного агента.

Интересно, что Эрик Гарсия является воспитанником Барселоны. В Манчестер Сити он перешел в 2017 году, за это время сыграв за "горожан" 35 матчей. И вот, спустя четыре года, возвращается на "Камп Ноу".

Кстати, прошлой осенью в Барселону из МанСити сватали и Александра Зинченко, но до трансфера тогда дело не дошло. Однако, как видим, дорожка в Каталонию для украинца, в случае чего, уже протоптана.

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