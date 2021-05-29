Допраздновался! Турецкий футболист выпал из автобуса на полном ходу

Футболист Бахри Джан Авджи попал в больницу с празднования выхода команды Коджаэлиспор в высший дивизион чемпионата Турции

Футболисты Коджаэлиспора радуются выходу в топ-дивизион

Несчастный случай произошел во время празднования клубом Коджаэлиспор выхода в высший дивизион чемпионата Турции. Защитник Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время проезда по городу.

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Коджаэлиспор в матче плей-офф разгромил Сакарьяспор – 4:0. После футболисты поехали в город отмечать победу вместе с фанатами. И в какой-то момент 29-летний Авджи упал с автобуса на проезжую часть. Футболиста доставили в больницу, где ему была оказана помощь.

"Со здоровьем у него все в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри", – поддержал футболиста Коджаэлиспор.

Для украинского болельщика Коджаэлиспор известен тем, что здесь выступал бывший футболист киевского ЦСКА и харьковского Металлиста Владимир Мацигура.