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Президент Венеции прыгнул в канал. Этого события город ждал 20 лет

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 мая, 14:42
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Футболисты Венеции подарили городу настоящий праздник, клуб пробился в высший дивизион чемпионата Италии, болельщики отметили это событие купанием в каналах
Венеция празднует выход в Серию А
Венеция празднует выход в Серию А / Фото: Twitter

Футбольный клуб Венеция по сумме двух матчей переиграл Читтаделлу в финале плей-офф второго дивизиона Италии. И впервые за 20 лет Венеция пробилась в Серию А.

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Болельщики клуба отметили возвращение команды в элитный дивизион прыжками в каналы города. Вместе с ними в канале искупался президент ФК Венеция Дункан Нидэрауэр.

В общей сложности Венеция провела 14 сезонов в чемпионате Италии. Лучшее достижение команды – третье место в сезоне-1941/42.

Напомним, что сегодня гранд итальянского футбола Ювентус остался без главного тренера. Андреа Пирло покинул команду.

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