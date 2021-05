Президент Венеции прыгнул в канал. Этого события город ждал 20 лет

Футбольный клуб Венеция по сумме двух матчей переиграл Читтаделлу в финале плей-офф второго дивизиона Италии. И впервые за 20 лет Венеция пробилась в Серию А.

Читайте также: В Италии Роналду установил уникальное достижение

Болельщики клуба отметили возвращение команды в элитный дивизион прыжками в каналы города. Вместе с ними в канале искупался президент ФК Венеция Дункан Нидэрауэр.

Venezia's President jumping into the canal after promoting to Serie A.pic.twitter.com/oq8Fynp9DY