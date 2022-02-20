Допинг Валиевой – еще не все. Новый скандал с российскими фигуристками в Пекине

Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе / Фото: Getty Images

Несмотря на провал допинг-грешницы Камилы Валиевой в личном первенстве, золото и серебро там все равно достались представительницам РОК – Анне Шербаковой и Александре Трусовой.

По мнению американской фигуристки Полины Эдмундс, к этим медалям россиянок притянули за уши судьи.

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"У них неправильная техника, за которую их не наказывают. Это очень расстраивает. Например, Саша Трусова исполнила четверной флип на внешнее ребро. Это вообще нельзя засчитывать как четверной флип. Но ее не наказывают и не снижают оценок".

"То же самое касается Анны Щербаковой с ее согнутой ногой. Они с Валиевой задействуют дополнительные мышцы, чтобы выполнять прыжки. Трусова перед выполнением четверного прыжка делает почти полный оборот перед выпрыгиванием. Никакого наказания не следует".

Камила Валиева / Фото: REUTERS

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"Это даже не обсуждается. Все просто отмечают технику и достижения. Это неправильно. У многих фигуристок на Олимпиаде техника была лучше, но оценки у них ниже, чем у россиянок", – разгромила судейство фигурного катания на Олимпиаде Полина Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

Полина Эдмундс. Фото – Getty Images, Instagram

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Напомним, по ходу Олимпиады в Пекине Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям, несмотря на ее положительный допинг-тест. Она погорела на триметазидине.

Тем не менее РОК еще могут лишить золота, ранее с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

А ее окружению, накачавшему спортсменку запрещенными веществами, светит тюрьма по "закону Родченкова".