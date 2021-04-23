Донбасс – чемпион Украины по хоккею! Сухая победа дончан в борьбе с Соколом

В четвертом поединке финала донецкая команда уступала киевлянам по ходу третьего периода, но сумела отыграться и вырвать восьмой титул в своей истории

ХК Донбасс / Фото: ХК "Донбасс"

23 апреля в Киеве на ледовой арене АТЭК прошел четвертый матч финала Украинской хоккейной лиги, в котором Донбасс в овертайме одолел киевский Сокол со счетом 4:3 и вернул себе чемпионский титул.

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По ходу третьего периода Сокол повел в счете после того, как Андрейкив мощно бросил от синей линии, а Нименко результативно подставил клюшку – 3:2. Но Донбасс успел отыграться в основное время. Команде Павла Микульчика помогла реализация большинства. Сигарев в касание переправил шайбу на Шишлянникова, который сходу точно бросил в цель – 3:3! А в овертайме победную шайбу дончан забросил Николай Казаковцев – 4:3.

Сокол – Донбасс / Фото: ХК "Донбасс" Реклама

Финальная серия первенства закончилась сухой победой Донбасса – 4:0. И это уже восьмой чемпионский титул в истории клуба. До этого дончане завоевывали золотые медали в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/2017 и 17/18 годов. Также в сезоне-2019/20 Донбасс стал обладателем серебряных медалей УХЛ.

Напомним, что регулярный чемпионат Донбасс завершил на первой строчке, набрав 76 очков в 42 поединках, и начал выступления в плей-офф сразу с полуфинала. В 1/2-й дончане встретились с Днепром и уверенно обыграли херсонцев со счетом 4:1 в сери. В финальной серии донецкая команда не потерпела ни одного поражение от команды из Киева, выиграв 4 подряд матча.

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