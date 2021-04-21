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Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

21 апреля, 23:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Правительство канадской провинции Новая Шотландия из-за сложной эпидемиологической обстановки запретило проводить на своей территории женский ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира-2021 среди женщин, который должен был пройти с 6 по 16 мая в канадских городах Галифакс и Труро.

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Решение об отмене турнира было принято правительством провинции Новая Шотландия из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Мы очень разочарованы такими известиями, тем более за несколько недель до старта турнира. Мы полностью уверены, что обеспечили все необходимые меры, чтобы обезопасить команды, судей, организаторов турнира и всех жителей Галифакса и Труро, основываясь на опыте проведения молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне", – заявил президент Международной федерации Рене Фазель.

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Мировое первенство в Канаде должно было пройти еще в прошлом году. Из-за пандемии его перенесли на апрель 2021 года. Потом сместили на месяц. А теперь и вовсе отменили.

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женский хоккей чемпионат мира по хоккею
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