Донбасс-1 укротил Барса и стал победитель Junior Hockey Cup

В финале донецкий клуб забросил в ворота Белого Барса семь шайб, пропустив всего две, и завладел престижным хоккейным трофеем

Донбасс-1 с трофеем / Фото: официальный сайт УПЛ

В рамках матча за "золото" турнира Junior Hockey Cup Донбасс-1 победил Белый Барс БСФК 2004-2006 со счетом 7:2 и выиграл турнир. Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла взрослый чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0.

Благодаря двум быстрым шайбам Ильи Крикли и Вениамина Трандафилова Донбасс-1 открыл счет в финале. Только под занавес первого периода Белому Барсу удалось размочить счет. Во втором дончане воспользовались долгим удалением одного из оппонентов и увеличили отрыв до 4 шайб.

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На первых минутах третьего отрезка встречи "барсы" отыграли одну шайбу усилиями Артема Кондрашева. Но под конец заключительной 20-минутки Крикля и Трандафилов поставили финальную точку в этой встрече – 7:2 в пользу Донбасса-1.

Ранее мы сообщали, что донецкий клуб пригласили в Лигу чемпионов. Хоккейный Донбасс выступит в элитном европейском турнире в сезоне-2021/2022. Домашние матчи команда будет проводить на льду киевского Дворца спорта.