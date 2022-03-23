Дон, Бандера найден! Украинский вратарь поиздевался над Кадыровым

Теперь Боровик должен подарить Кадырову эту книгу / Фото: Коллаж: Сегодня
Известный футбольный вратарь Евгений Боровик помог главе Чечни Рамзану Кадырову отыскать Степана Бандеру.
Недавно предатель чеченского народа грозился лично найти Бандеру и с ним расправиться. Скоро наши ВСУ помогут Кадырову встретиться с украинским героем.
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А пока Боровик круто потроллил шавку Путина.
"Дон, он найден", – написал 37-летний Боровик в соцсетях, прикрепив фото книги "Степан Бандера".
Боровик – уникальный голкипер. 31 октября 2010 года на последних минутах матча Кривбасс – Арсенал Боровик пошел в штрафную площадь киевлян. После подачи с углового Евгений забил гол в ворота Арсенала.
Это был первый гол в истории чемпионатов Украины, который забил с игры голкипер.