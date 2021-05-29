Должны взять ответственность за свою смерть! Перед олимпийцами поставили условие

В Токио продлили чрезвычайное положение до 20 июня и обяжут атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Играх под собственную ответственность

В Токио никак не могут побороть COVID-19 / Фото: Reuters

Правительство Японии приняло решение продлить чрезвычайное положение в Токио и еще восьми префектурах до 20 июня. Ранее предполагалось, что после 31 мая жителям столицы будут сделаны послабления в антиковидном режиме. Однако давление на местную систему здравоохранения из-за пандемии по мнению властей еще слишком велико.

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Новое продление режима ЧП увеличивает вероятность того, что в отношении японских болельщиков будет принято такое же жесткое решение, как в отношении иностранцев, и трибуны Олимпиады останутся пустыми.

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Кроме того, Международный олимпийский комитет потребует от спортсменов согласиться взять ответственность за возможные проблемы со здоровьем во время Олимпиады в Токио на себя.

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Организация обяжет атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде под собственную ответственность и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или смертью.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, также против проведения соревнований выступила местная ассоциация врачей. Ранее мы писали, что коммунисты требуют отменить Олимпиаду в Токио.

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