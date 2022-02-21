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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Договорняк на Олимпиаде! Новое обвинение в сторону России

Александр Трикиша
21 февраля, 11:07
Соревнования в одиночном фигурном катании завершились сенсационной победой Анны Щербаковой, а фаворитка Камила Валеива даже не попала в число призеров. Но не все так просто

Валиева специально падала в произвольном катании / Фото: REUTERS

Ситуацию в фигурном катании на Олимпиаде-2022 вызвалась прокомментировать российская певица Наталья Штурм.

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Она считает, что Валиева специально падала в произвольной программе, чтобы получить меньшую оценку и тем самым избежать еще одного скандала.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Напомним, что Валиева попалась на допинге, но организаторы разрешили ей продолжить бороться за медали, но в случае завоевания наград отменили бы церемонию награждения.

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"Я пересмотрела катание Камилы Валиевой и практически уверена, что ее падения были умышленными. Она спасала команду, и у нее не было другого выхода", – написала певица в Instagram.

Камила Валиева стала главным антигероем Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

По версии Штурм, Камила сдала финал в пользу своих соотечественниц Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Кстати, Трусова устроила истерику после выступления и заявила, что ненавидит фигурное катание.

Кстати, мы ранее писали, что на этом скандалы не закончились. Американская спортсменка Полина Эдмундс обвинила россиянок в том, что их медали на Играх-2022 – следствие помощи судей.