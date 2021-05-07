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Дочь Суркиса: "Папе за последние 10 лет предложений о продаже Динамо не поступало"

7 мая, 23:59

Александр Трикиша

Владелец Динамо Игорь Суркис часто говорил, что готов продать клуб, но не получал достойного предложения. А теперь его слова подтвердила дочь Яна

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дочь президента киевского Динамо Игоря Суркиса Яна рассказала, что ее отец уже давно не получал предложение о продаже столичного клуба.

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"Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст Динамо. Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность – обеспечивать такую команду как Динамо Киев.

Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.

Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже Динамо не поступало", – рассказала Яна Суркис в программе BurBuzz.

Ранее мы писали, что братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру. В 2012 году Алишер Усманов был готов купить киевский клуб почти за полмиллиарда долларов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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