Для спортсмена-любителя это неплохой результат. Горуна – о своей "бронзе" на Олимпиаде

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня Украина завоевала свою 14-ю медаль на Олимпийских играх благодаря выступлению Станислава Горуна. Львовянин прошел квалификацию по итогам групповой стадии. В полуфинале украинский каратист проиграл будущему олимпийскому чемпиону итальянцу Луиджи Буса со счетом 0:3. Станислав Горуна оценил свое выступление на Олимпиаде-2020 в Токио журналисту UA.Перший.

Станислав Горуна на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

"Думаю, что эмоции более положительные будут завтра. А сегодня я чувствую разницу между ожидаемыми и заявленными результатами, и тем, что имею. Хотя думаю, что как на спортсмена-любителя это достаточно неплохой результат. Можно улыбнуться от поражения в полуфинале".

Станислав Горуна с будущим олимпийским чемпионом Луиджи Буса / Фото: Reuters

"Результат? Недовольный своим выступлением в исполнении. На все есть свои причины".

"Олимпиада? Это очень круто! Изменил свое мнение об Олимпийских играх. Не знал, что это будет так масштабно. Когда приехали в поселок, был достаточно спокойный и уверенный. А сюда попал ... Этот антураж, столько флагов. Здесь такие государства, о которых даже не догадывался, на карте их искать – не представлял, что такие государства есть и они выступают на таком уровне. что все соревнуются, чтобы сюда попасть ".

Станислав Горуна / Фото: Reuters

"Здесь очень классно и почетно быть здесь. А взять медаль как маленький трофейчик на всю жизнь – тоже неплохо. Очень круто, потому что я понял: весь мир следит за нашим маленьким олимпийским поселком. И быть в эпицентре внимания всего мира – это, конечно , непередаваемые эмоции " – рассказал Станислав Горуна в интервью UA.Перший.

Станислав Горуна / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.