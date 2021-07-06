Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец

Известный итальянский специалист Джузеппе Сансонетти уже делал такую же операцию одноклубнику Руслана Малиновского по Аталанте Марио Пашаличу

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский готовится к операции на грыже живота. В составе команды Шевченко полузащитник сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце – это повреждение связано с грыжей.

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Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, операцию Руслану проведет профессор Джузеппе Сансонетти в Милане. Он делал такую же операцию одноклубнику Малиновского по Аталанте Марио Пашаличу, который впоследствии успешно восстановился.

Малиновского ждет хирургическое вмешательство / Фото: Reuters

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Реабилитация после хирургического вмешательства займет порядка 45 дней. Таким образом, Малиновский может вернуться в строй в конце августа, а 22 августа начнется новый сезон чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Малиновский большую часть сезона отыграл с болью. Однако запланировал операцию после Евро-2020, чтобы помочь сборной.

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