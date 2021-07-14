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Для Григорчука Лига чемпионов закончилась, Вернидуб идет дальше: результаты матчей вторника

14 июля, 00:51

Любомир Луканюк

Шериф из Тирасполя Юрия Вернидуба успешно прошел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, а солигорский Шахтер Романа Григорчука продолжит выступление в Лиге конференций

Вернидуб и Григорчук - украинские тренеры в еврокубках

В Лиге чемпионов во вторник начались ответные матчи первого квалификационного раунда. Первой жертвой нового правила УЕФА стал боснийский Борац. После отмены правила выездного гола, боснийцы вынуждены были играть дополнительное время, где уступили Клужу.

К сожалению, на одного украинского тренера в ЛЧ стало меньше. Солигорский Шахтер Романа Григорчука уступил болгарскому Лудогорцу.

Но порадуемся за Юрия Вернидуба, его Шериф прошел албанскую Теуту.

Все результаты ответных матчей квалификации Лиги чемпионов:

В среду будут сыграны еще четыре матча: Кайрат (Казахстан) – Маккаби Х (Израиль) – первый матч 1:1, Алашкерт (Армения) – Коннах Куэй (Уэльс) – 2:2, Нефтчи (Азербайджан) – Динамо Тб (Грузия) – 2:1, Легия (Польша) – Буде/Глимт (Норвегия) – 3:2.

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Проигравшие получают пропуск в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что Шахтер начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, а Динамо сразу попало в групповой турнир.

Действующий победитель ЛЧ – Челси.

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