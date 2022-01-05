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Динамовец с перегаром опоздал на первую тренировку года

Андрей Трофимов
5 января, 09:31
Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес, принадлежащий киевскому Динамо, угодил в очередной скандал

Жерсон Родригес / Фото: Instagram

26-летний вингер на час опоздал на первую в 2022 году тренировку французского Труа, где выступает на правах аренды до лета 2022-го.

Об этом сообщает L’Est-éclair.

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Жерсон прибыл на базу Труа на такси в 10:30, в 11:00 присоединился к партнерам, извинившись за задержку. Однако примут ли его извинения, вопрос.

Дело в том, это была первая тренировка Труа под руководством нового тренера – легенды Монако Бруно Ирлеса.

А ведь Жерсон испытывал терпение и предыдущего коуча Труа Лорана Батлеса, которого доводил до безумия своим образом жизни.

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Таким образом, не исключено, у Труа лопнет терпение, и французы досрочно разорвут аренду с Родригесом и вернут его в Динамо, где, напомним, Жерсона тоже не хотят видеть.

ПОЧЕМУ ОПОЗДАЛ ЖЕРСОН

На первую тренировку Труа в 2022 году Родригес припозднился, так как задержался в Дубае, где отдыхал со своей украинской возлюбленной – теннисисткой Ольгой Янчук.

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ПОЧЕМУ ЖЕРСОН НЕ НУЖЕН ДИНАМО

Напомним, Динамо отдало Родригеса в Труа, потому что он портил атмосферу в киевской команде. По слухам, Жерсон принялся активно знакомить с прелестями киевской ночной жизни новичка Динамо – венесуэльца Эрика Рамиреса.

Жерсон Родригес не прижился в Труа / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее Жерсон скандалил с бывшим главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, также Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки Динамо с перегаром.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что он должен быть футболистом основного состава, и ни в коем случае его нельзя менять. Чего у Луческу быть не может", – говорил ранее президент Динамо Игорь Суркис.

Жерсон Родригес / Фото: Reuters