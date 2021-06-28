Динамо улетело в Швейцарию со звездным новичком

Чемпионы Украины огласили список участников сбора. Вместе с командой отправился лучший бомбардир минувшего сезона Владислав Кулач из Ворсклы

Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Пока национальные команды сражаются на чемпионате Европы, клубы уже вовсю готовятся к новому сезону. Киевское Динамо в понедельник утром отправилось на тренировочный сбор в Швейцарию. Причем не с одним новичком. Кстати, на днях бывший тренер Динамо возглавил Черноморец.

Новость сообщил официальный сайт "бело-голубых".

В День Конституции динамовцы вылетели в Женеву чартерным рейсом из столичного аэропорта "Борисполь". В состав делегации на первом учебно-тренировочном сборе вошли 29 игроков. Обращает на себя внимание появление форварда Владислава Кулача, наколотившего в прошлом сезоне 15 мячей и на днях покинувшего полтавскую Ворсклу на правах свободного агента.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун.

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх.

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

Реклама

Также к киевлянам присоединился Денис Антюх, защищавший цвета Колоса. В Швейцарии подопечные Мирчи Луческу проведут четыре контрольных матча:

1 июля. Динамо – Базель. 20:00

3 июля. Динамо – Лозанна. 16:00

5 июля. Соперник уточняется.

7 июля. Динамо – Люцерн. 17:00

Все спарринги будут транслироваться на клубном YouTube-канале.

На днях умер знаменитый футболист Динамо: работал таксистом и пропал без вести.

Вспомним, как киевляне обыграли Колос в конце прошлого сезона: