Динамо рекламировало абонементы изображением российских болельщиков

Динамо рекламировало абонементы изображением с фанатами московского Динамо. Ошибку дизайнеров заметили ультрас киевлян, после чего рекламу в соцсетях поменяли

Динамо оскандалилось с рекламой абонементов / Фото: Facebook

Киевское Динамо вляпалось в скандал с рекламой абонементов на новый сезон. Для продвижения товара в соцсетях маркетологи выбрали фото болельщиков… московского Динамо.

Ляп дизайнеров заметили ультрас киевлян и обратили на это внимание руководство клуба. "Фанаты московского Динамо "украсили" презентацию абонементов киевского Динамо на сезон 2021/2022. Есть к руководству клуба только один вопрос, дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности?", – возмутились фанаты в Facebook.

Вскоре коллаж для соцсетей был изменен и оттуда пропали российские болельщики, а вместо них появился силуэт НСК "Олимпийского".

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Отметим, что в последнее время у Динамо сложные отношения со своими болельщиками. Ультрас до сих пор не могут принять приход в клуб Мирчи Луческу и напоминают о своей позиции во время каждого матча. А румын в ответ заявил, что не считает их болельщиками.

Вот так ультрас бранили Луческу. Видео 18+ (внимание, нецензурная лексика)