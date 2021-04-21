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Это не болельщики! Луческу жестко ответил своим критикам

21 апреля, 23:54

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Во время полуфинала Кубка Украины болельщики Динамо поделились на два лагеря, одни выгоняли Мирчу Луческу из клуба, другие поддержали тренера

Сегодня киевское Динамо вышло в финал Кубка Украины. Подопечные Мирчи Луческу разгромили Агробизнес – 3:0. Но ультрас вновь обрушились с критикой на румынского специалиста и выкрикивали с трибун традиционное Lucescu, go away, приправляя крепким словцом.

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"Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять Динамо и вывести в Лигу чемпионов. Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики Динамо.

Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: Динамо. Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к Динамо. Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча", – сказал после игры Луческу.

Вот так, ультрас бранили Луческу. Видео 18+ (внимание, нецензурная лексика)

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А вот так простые болельщики благодарили тренера Динамо:

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ультрас Динамо Киев Мирча Луческу

Источник: Трибуна

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