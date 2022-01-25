Динамо – Реал Мурсия: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 25 января, киевское Динамо на сборах в Испании проведет очередной товарищеский поединок. Соперником команды Луческу будет Реал Мурсия.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. Смотрите видео-трансляцию матча Динамо – Реал Мурсия.

Также мы проведем текстовый онлайн матча.

ДИНАМО – РЕАЛ МУРСИЯ

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Представляем соперника

Реал Мурсия сейчас выступает в четвертом по силе дивизионе Испании, где идет на четвертом месте в своей группе.

Команде уже 102 года, но значимых успехов она не достигала. Ее единственный трофей – Кубок Федерации был завоеван в 2019 году. Это турнир для клубов низших дивизионов Испании.

В Мурсии доигрывал знаменитый голландский форвард Дик ван Дейк, двукратный победитель Кубка чемпионов (Лиги чемпионов) с Аяксом.

В разное время тренировали клуб такие известные специалисты, как Хавьер Клементе, Ференц Пушкаш и Джон Тошак.

Динамо на сборах

Для киевского клуба это будет уже третий спарринг в январе. Ранее Динамо обыграло Атлетико Пульпиленьо – 4:0 (Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87).

И Расинг Унион – 4:0 (Кулач 23, Вербич 35, Цыганков 37, Бражко 64).

Напомним, что вчера стало известно о смерти знаменитого массажиста и физиотерапевта Динамо Павла Швыдкого.