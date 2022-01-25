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Динамо – Реал Мурсія: онлайн-трансляція матчу

Любомир Луканюк
25 січня, 11:22
Чемпіони України проведуть спаринг із командою четвертого іспанського дивізіону. Дивіться відео та текстову трансляцію поєдинку

У вівторок, 25 січня, київське Динамо на зборах в Іспанії проведе черговий товариський поєдинок. Суперником команди Луческу буде Реал Мурсія.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивіться відео-трансляцію матчу Динамо – Реал Мурсія.

Також ми проведемо текстовий онлайн матчу.

ДИНАМО – РЕАЛ МУРСІЯ

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Представляємо суперника

Реал Мурсія зараз виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії, де йде на четвертому місці у своїй групі.

Команді вже 102 роки, але значних успіхів вона досягала. Її єдиний трофей – Кубок Федерації був завойований у 2019 році. Це турнір для клубів нижчих дивізіонів Іспанії.

У Мурсії догравав знаменитий голландський форвард Дік ван Дейк, дворазовий переможець Кубка чемпіонів (Ліги чемпіонів) із Аяксом.

У різний час тренували клуб такі відомі фахівці, як Хав'єр Клементе, Ференц Пушкаш та Джон Тошак.

Динамо на зборах

Для київського клубу це буде вже третій спаринг у січні. Раніше Динамо обіграло Атлетіко Пульпіленьйо – 4:0 (Циганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльський, 87).

І Расінг Уніон – 4:0 (Кулач 23, Вербич 35, Циганков 37, Бражко 64).

Нагадаємо, що вчора стало відомо про смерть знаменитого масажиста та фізіотерапевта Динамо Павла Швидкого.