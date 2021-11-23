Динамо попытается сотворить сенсацию. Анонс и прогноз комментатора на матч ЛЧ

Динамо - Бавария. Прогноз на матч от Кирилла Круторогова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Киеве – большой футбол. Смотреть онлайн матча Динамо – Бавария можно на нашем сайте с 19:45 в формате мультимедийной трансляции (фото, повторы голов, комментарии).

ДИНАМО – БАВАРИЯ ПРОГНОЗ

23 ноября, вторник в 19:45, Мегого

У киевлян есть последний шанс попробовать вмешаться в конкуренцию за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно побеждать мощного соперника и надеяться, что Бенфика обыграет Барселону.

Пока что у "бело-синих" одно очко, добытое во встрече с португальцами, и ни одного забитого гола в четырех турах. В Мюнхене Динамо уступило со счетом 0:5, также были два минимальных поражения от Барселоны (дважды по 0:1).

В плане результативности команда Луческу в пятницу размялась на Черноморце, разгромив одесситов со счетом 6:1. Очевидных кадровых потерь у чемпионов Украины нет, даже вернулся к тренировкам Виталий Миколенко, ранее пропустивший несколько матчей из-за травмы.

Бавария уже гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но приехала в Киев основным составом. За исключением дисквалифицированного Упамекано, Зюле, подхватившего коронавирус, а также Киммиха, Гнабри, Мусиалы и Шупо-Мотинга, которые контактировали с заболевшим.

Накануне команда Нагельсмана неожиданно проиграла "Аугсбургу" в рамках Бундеслиги (1:2).

Между собой эти команды встречались 11 раз. У немцев шесть побед, у Динамо – четыре, так что надежда на успех есть.

ПРОГНОЗ. Думаю, киевляне забьют первый гол в этом турнире, слабо верится, что победят, но попытаются зацепиться за ничью. Ожидаю тотал больше 2,5 голов и то, что Бавария не проиграет.

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