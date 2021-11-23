23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо попытается сотворить сенсацию. Анонс и прогноз комментатора на матч ЛЧ

Кирилл Круторогов
23 ноября, 12:16
Кирилл Круторогов анонсирует поединок чемпионов Украины с немецким грандом и дает свой прогноз на игру. Сможет ли Динамо открыть счет голам в ЛЧ?

Динамо - Бавария. Прогноз на матч от Кирилла Круторогова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Киеве – большой футбол. Смотреть онлайн матча Динамо – Бавария можно на нашем сайте с 19:45 в формате мультимедийной трансляции (фото, повторы голов, комментарии).

ДИНАМО – БАВАРИЯ ПРОГНОЗ
23 ноября, вторник в 19:45, Мегого

У киевлян есть последний шанс попробовать вмешаться в конкуренцию за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно побеждать мощного соперника и надеяться, что Бенфика обыграет Барселону.

Пока что у "бело-синих" одно очко, добытое во встрече с португальцами, и ни одного забитого гола в четырех турах. В Мюнхене Динамо уступило со счетом 0:5, также были два минимальных поражения от Барселоны (дважды по 0:1).

В плане результативности команда Луческу в пятницу размялась на Черноморце, разгромив одесситов со счетом 6:1. Очевидных кадровых потерь у чемпионов Украины нет, даже вернулся к тренировкам Виталий Миколенко, ранее пропустивший несколько матчей из-за травмы.

Бавария уже гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но приехала в Киев основным составом. За исключением дисквалифицированного Упамекано, Зюле, подхватившего коронавирус, а также Киммиха, Гнабри, Мусиалы и Шупо-Мотинга, которые контактировали с заболевшим.

Накануне команда Нагельсмана неожиданно проиграла "Аугсбургу" в рамках Бундеслиги (1:2).

Между собой эти команды встречались 11 раз. У немцев шесть побед, у Динамо – четыре, так что надежда на успех есть.

ПРОГНОЗ. Думаю, киевляне забьют первый гол в этом турнире, слабо верится, что победят, но попытаются зацепиться за ничью. Ожидаю тотал больше 2,5 голов и то, что Бавария не проиграет.

Динамо – Бавария: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов