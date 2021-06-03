Динамо получило несколько миллионов евро за ноунейма-неудачника

Бразильский клуб Сан-Паулу наконец-то рассчитался за полузащитника Че Че, который выступал в Киеве в 2018-2019 годах, а затем вернулся на родину

Бразильский динамовец Че Че

Порой на контракте в киевском Динамо находятся футболисты, о существовании которых болельщики забывают. В свое время через это прошел полузащитник Че Че. Напомним, парень приехал в Украину в 2018 году из Палмейраса, но в команде Александра Хацкевича не закрепился. Весной 2019 года Динамо вернуло Че Че в Бразилию. Однако Сан-Паулу задолжал украинскому гранду приличную сумму и отказывался ее возвращать.

Дело дошло до Спортивного арбитражного суда, который признал правоту киевского клуба. Бразильцы сдались и согласились погасить долг. В итоге Сан-Паулу на своей страничке в Twitter возвестил, что финансовые недоразумения с Динамо улажены.

Южноамериканский клуб сообщил, что с нетерпением надеется на продолжение сотрудничества, поскольку профессиональные и дружественные связи восстановлены. Задолженность по трансферу Че Че составляла 2,65 миллиона евро, а штраф – еще около 400 тысяч. Правда, бразильские журналисты замечают, что Сан-Паулу пока что заплатил киевлянам не всю сумму, а два миллиона. Остальное планирует отправить в ближайшее время.

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