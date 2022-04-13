Динамо неожиданно отреагировало на арест бывшего вице-президента клуба

Виктор Медведчук - давний соратник Григория Суркиса / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 12 апреля, СБУ задержала кума Путина Виктора Медведчука.

Официальная страница Динамо в Instagram радостно отреагировала на арест пророссийского политика.

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Киевский клуб сделал репост со страницы Владимира Зеленского, заявившего о задержании главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. На это событие Динамо отреагировало смайлами с аплодисментами, празднованием и флагом Украины.

Отметим, что Виктор Медведчук является давним соратником бывшего президента Динамо Григория Суркиса. В начале 90-х Медведчук был одним из соучредителей АТ Динамо Киев и занимал пост первого вице-президента Динамо.

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Ранее бывший нападающий Динамо и футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил о скорой национализации Динамо Киев – его якобы заберут у братьев Суркисов.

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