Динамо нашло новую звезду: белорусский форвард забивает во втором матче подряд

Илья Шкурин снова забил / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Киевское Динамо одержало победу над швейцарским Сьоном на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Четыре дня назад киевляне разошлись миром с другим швейцарским клубом Серветтом.
Сегодня снова в эпицентре внимания оказался новичок Динамо Илья Шкурин. Белорусский форвард отличился забитым мячом во второй встрече подряд! На этот раз он забил дальним ударом.
Это был второй гол в матче, а незадолго до этого счет открыл Жерсон Родригес. Игрок сборной Люксембурга не реализовал пенальти, но первым успел на добивание. Больше команды не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Динамо со счетом 2:0.
Полная запись матча Динамо – Сьон:
А немного ранее защитник Динамо покатал падчерицу Джеджулы на вертолете. 18-летний центрбек киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный подарил незабываемый день своей возлюбленной Ангелине перед возвращением к тренировкам.
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