Динамо на сборах громит любителей из Франции – у Кулача первый гол за киевлян

Киевляне впервые выиграли на тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником Динамо был клуб из региональной лиги Франции

Динамо разгромило клуб из Франции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо разгромило Дивон, представляющий региональную лигу Франции со счетом 5:0. Это первая победа киевлян на сборах после двух подряд ничьих. Кстати, ранее мы писали, что Луческу в Динамо заменит сын Разван.

Первым, а затем и вторым голом за Динамо отличился Владислав Кулач, находящийся в клубе на просмотре. Интересно, что лучшего бомбардира прошлого сезона Премьер-лиги у киевлян намерен перехватить клуб из Индии. Во всяком случае, такие слухи сегодня появились в СМИ. Также голы забивали Викентий Волошин, Георгий Цитаишвили и Владислав Ванат.

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Напомним, сегодня стало известно, что матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли. Гранды украинского футбола за первый трофей нового сезона поборются не в июле, как обычно, а в сентябре. Правда, решение УПЛ должны одобрить клубы.