Динамо – Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Динамо сразится с Минаем в перенесенном матче 1-го тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч первого тура чемпионата Украины 2021/2022 между Динамо и Минаем начнется в 19:30 по киевскому времени. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Динамо – Минай? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале 2+2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке). Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Минай пройдет у нас на сайте.

Обе команды пока не теряли очки в чемпионате Украины, однако и сыграли они не все поединки. Динамо сумело уверенно одолеть во втором туре Верес (4:0), а в воскресенье обыграло в гостях Зарю (2:1).

Минай же пока провел лишь один матч, ведь, помимо игры с Динамо, УПЛ перенесла еще и дуэль закарпатцев с Колосом из-за участия команды Костышина в Лиге конференций. В своей пока единственной игре сезона Минай вырвал победу у Александрии.

Победа в отчетном матче поможет команде Кобина догнать Динамо и Шахтер в таблице. В свою очередь успех команды Луческу гарантирует киевлянам первую строчку в чемпионате Украины, ведь максимум в трех турах пока набирала лишь Десна.

История личных встреч. Динамо и Минай провели всего четыре очные встречи и все они завершились в пользу киевлян. В 2018 и 2020 годах столичная команда обыгрывала закарпатцев в Кубке Украины (3:1 и 2:0 соответственно). А в прошлом сезоне подопечные Луческу дважды уничтожили новичка УПЛ с общим счетом 7:0.

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Прогноз букмекеров. По их мнению, Динамо является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.12, тогда как на победу Миная – 27.00. Ничья же оценена коэффициентом 8.10.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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