Динамо – Люцерн: прямая видеотрансляция последнего матча в Швейцарии

На сборах киевского Динамо в Швейцарии 7 июля пройдет товарищеский матч с местным клубом Люцерн. Начало поединка в 17:00. Смотрите прямую трансляцию

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо проводит свой четвертый и заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником "бело-синих" является местный клуб Люцерн из одноименного города. Встреча проходит на стадионе Swissporarena. Начало – 17:00. Ранее Динамо на сборах разгромило любителей из Франции.

Смотрите прямую трансляцию матча Динамо и Люцерна

Утром в день игры динамовцы прогулялись по улицам Люцерна, а после обеда состоялось теоретическое занятие.

Читайте также: Премьер-лига подтвердила перенос матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины

Реклама

Мирча Луческу выпустил на сегодняшнюю игру следующий состав: Бойко – Кравченко, Шабанов, Сирота, Сидклей -–Андриевский, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригес – Супряга.

Тренировка Динамо на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что прошлый сезон Люцерн завершил на 5-м месте швейцарской Суперлиги. Отставание от чемпиона Янг Бойз составило 38 очков. К тому же "Львы" вышел в финал Кубка Швейцарии, в котором обыграли Санкт-Галлен 3:1. Это первый трофей для Люцерна за последние 29 лет и путевка в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Кстати, ранее мы писали, что Луческу в Динамо заменит сын Разван.