Динамо – Люцерн: прямая трансляция матча (видео)

Через товарищеские матчи Динамо готовится к старту в Лиге чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня
В пятом матче на тренировочном сборе в Швейцарии киевское Динамо встретится с ФК Люцерн. Поединок состоится 9 июля, начало в 18:30. Ранее Динамо не справилось с 15-кратным чемпионом Швейцарии.
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – ЛЮЦЕРН
Визитка
Полное название: Fussball Club Luzern
Основан: 1901 год
Стадион: "Свисспорарена" (вмещает 16 800 зрителей)
Главный тренер: Марио Фрик
Титулы
- Чемпион Швейцарии: 1988/89
- Обладатель Кубка Швейцарии: 1959/60, 1991/92, 2020/21
История
Футбольный клуб Люцерн был основан более века назад и в течение долгих лет мигрировал между швейцарскими лигами, выступая преимущественно в низших дивизионах. С 2006 года, в котором команду возглавил экс-игрок сборной Швейцарии Чириако Сфорца, "сине-белые" являются постоянными участниками Суперлиги Швейцарии.
Самым крупным клубным достижением остается завоевание чемпионского титула в сезоне 1988/89.
Предыдущий сезон
Сезон 2021/22 нельзя назвать успешным для Люцерна. Команда завершила его на 9-м месте из 10-ти и играла стыковые матчи плей-офф за право остаться в Суперлиге с вице-чемпионом Челленж-лиги Шаффхаузеном. Сыграв вничью в гостях (2:2) Люцерн выиграл домашний матч со счетом – 2:0.
В Кубке Швейцарии Люцерн, будучи действующим обладателем трофея, преодолел четыре раунда и сложил оружие лишь в полуфинале, уступив в серии пенальти Лугано, который в итоге завоевал этот титул.
Как пятая команда сезона 2020/21 Люцерн представлял Швейцарию в Лиге конференций, однако вылетел на первом же этапе – в третьем квалификационном раунде, уступив будущему финалисту турнира, роттердамскому Фейеноорду (дважды по 0:3).
Состав
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав Люцерна в достаточно скромную сумму 16,3 млн евро. Команда молодая – средний возраст игроков составляет 23,9 лет. Легионеров в составе почти половина.
Наибольшая оценочная стоимость у 21-летнего швейцарского центрального защитника Марко Берча (4,3 млн евро).
История встреч
На протяжении своей истории Динамо в рамках товарищеских матчей встречалось с Люцерном пять раз.
- 16.01.1987. Люцерн – Динамо – 5:3 (голы у динамовцев: – Рац, Демьяненко, Яковенко).
- 26.01.2013. Динамо – Люцерн – 3:2 (голы у динамовцев: Цуриков, Аруна, Мехмеди).
- 21.01.2016. Динамо – Люцерн – 2:1 (голы у динамовцев: Мораес – два).
- 08.07.2018. Динамо – Люцерн – 1:1 (гол у динамовцев: Беседин).
- 07.07.2021. Люцерн – Динамо – 3:3 (голы у динамовцев: Леднев, Антюх, Гармаш).