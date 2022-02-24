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5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Динамо и Шахтер вместе: реакция футболистов на обстрел Украины

Александр Трикиша
24 февраля, 11:18
Полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко разместил у себя в Instagram патриотическое фото после ночных обстрелов со стороны РФ

Шапаренко и Додо поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Шапаренко отреагировал на начало войны против Украины со стороны России. Обстрелыам подверглась вся территория нашей страны.

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"Молимся за Украину", – подписал фото Шапаренко в Instagram.

Первым его пост прокомментировал защитник Шахтера Додо. Бразилец оставил комментарий в виде трех смайликов: сердечка, плачущего лица и аплодисментов.

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