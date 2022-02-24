Динамо и Шахтер вместе: реакция футболистов на обстрел Украины

Шапаренко и Додо поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Шапаренко отреагировал на начало войны против Украины со стороны России. Обстрелыам подверглась вся территория нашей страны.

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"Молимся за Украину", – подписал фото Шапаренко в Instagram.

Первым его пост прокомментировал защитник Шахтера Додо. Бразилец оставил комментарий в виде трех смайликов: сердечка, плачущего лица и аплодисментов.

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