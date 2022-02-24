8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Динамо та Шахтар разом: реакція футболістів на обстріл України

Олександр Трикіша
24 лютого, 11:18
Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко розмістив у себе в Instagram патріотичне фото після нічних обстрілів з боку РФ

Шапаренко і Додо підтримали Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Шапаренко відреагував на початок війни Росії проти України. Обстрілів зазнала вся територія нашої країни.

Читайте також: Тварюко, помри вже! Ексдинамівець Путіну

Реклама

"Молимося за Україну", – підписав фото Шапаренко в Instagram.

Першим його пост прокоментував захисник Шахтаря Додо. Бразилець залишив коментар у вигляді трьох смайликів: серця, обличчя зі сльозою та оплесків.

Раніше ми писали: