Динамо та Шахтар разом: реакція футболістів на обстріл України

Шапаренко і Додо підтримали Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Шапаренко відреагував на початок війни Росії проти України. Обстрілів зазнала вся територія нашої країни.

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"Молимося за Україну", – підписав фото Шапаренко в Instagram.

Першим його пост прокоментував захисник Шахтаря Додо. Бразилець залишив коментар у вигляді трьох смайликів: серця, обличчя зі сльозою та оплесків.

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