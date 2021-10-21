20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Металлист 1925 --
Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо и Шахтер установили совместный антирекорд Лиги чемпионов

Олег Люлька
21 октября, 14:25
Впервые в истории Лиги чемпионов две команды из одной страны завершили первый круг группового этапа без голов

Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images, Reuters

Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов. В первых трех матчах группового раунда они на двоих не забили ни одного мяча – подобное одновременно с двумя (и более) клубами из одной страны произошло впервые в истории самого престижного еврокубка.

Об этом сообщает UA-Футбол.

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Все матчи Динамо

  • Динамо – Бенфика – 0:0
  • Бавария – Динамо – 5:0
  • Барселона – Динамо – 1:0

Все матчи Шахтера

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  • Шериф – Шахтер – 2:0
  • Шахтер – Интер – 0:0
  • Шахтер – Реал – 0:5

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Исправить ситуацию с голевой засухой в атаке Динамо и Шахтер попытаются через две недели. Динамо 2 ноября в Киеве примет Барселону, а Шахтер на следующий день сыграет в Мадриде с Реалом.

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