Динамо и сборная Украины рискуют потерять ключевого игрока – а впереди ЧМ-2022 и Лига чемпионов

Георгий Бущан может вылететь на долгий срок / Фото: Getty Images

Главный тренер киевлян Мирча Луческу после победы над Десной (4:0) рассказал, что Бущан находится в лазарете команды. Однако он не раскрыл подробности повреждения.

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"Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне.

Сложно их восполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский.

У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции", – заявил Луческу сайту Динамо.