Ограничения врачей: почему Луческу смотрит игры Динамо с VIP-ложи

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу наблюдал за игрой своей команды с президентской ложи. Руководить командой с бровки ему еще не позволяют врачи

Мирча Луческу смотрел игру с VIP-ложи

В начале августа Луческу перенес операцию по удалению кисты. Все это время Динамо руководит его помощник Эмил Карас.

"Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", – рассказал Луческу официальному сайту Динамо.

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Тем не менее, Луческу явился на послематчевую пресс-конференцию после победы над Десной (4:0).

"Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше. Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками", – прокомментировал игру румынский наставник.