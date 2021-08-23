22 августа 18:30
Арсенал 0
Челси 2
22 августа 17:00 Видео
Мариуполь 3
Заря 4
22 августа 19:30 Видео
Колос 0
Александрия 1
22 августа 21:30 Видео
Динамо 4
Десна 0
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Ограничения врачей: почему Луческу смотрит игры Динамо с VIP-ложи

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 августа, 09:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу наблюдал за игрой своей команды с президентской ложи. Руководить командой с бровки ему еще не позволяют врачи
Мирча Луческу смотрел игру с VIP-ложи
Мирча Луческу смотрел игру с VIP-ложи

В начале августа Луческу перенес операцию по удалению кисты. Все это время Динамо руководит его помощник Эмил Карас.

"Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", – рассказал Луческу официальному сайту Динамо.

Реклама

Тем не менее, Луческу явился на послематчевую пресс-конференцию после победы над Десной (4:0).

"Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше.

Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше.

Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками", – прокомментировал игру румынский наставник.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
5
4
1
0
13
2
11
13
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые 11
Пропущеные 3
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В В
3
Десна Десна Дес
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые 10
Пропущеные 5
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В Н
6
Александрия Александрия Але
5
3
1
1
5
3
2
10
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В П В
7
Заря Заря Зар
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
9
Колос Колос Кол
4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П П
13
Черноморец Черноморец Чер
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: П В П П П
14
Львов Львов Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н
15
Мариуполь Мариуполь Мар
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П П Н
16
Ингулец Ингулец Инг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Черноморец
5
5:14
3
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
5
8:12
1
16
Ингулец
4
3:10
1
Показать больше
Воскресенье, 22 августа
3:4
Видео О матче
0:1
Видео О матче
4:0
Видео О матче
Понедельник, 23 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 27 августа
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять