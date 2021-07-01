Динамо и Базель забили восемь мячей в товарищеском матче

Встреча в Швейцарии завершилась боевой ничьей, а в составе чемпионов Украины мячи забивали Антюх, Сирота, Леднев и Коробенко

"Динамо" vs "Вильярреал" / Фото: Reuters

Сегодня киевское Динамо провело первый спарринг на тренировочном сборе в Швейцарии. На нашем сайте шла видеотрансляция Динамо – Базель. Румынский наставник наших чемпионов, естественно, не может рассчитывать на игроков сборной Украины, поэтому привлек в лагерь большую группу новичков.

Встреча с серебряным призером чемпионата Швейцарии получилась насыщенной. На 23-й минуте счет открыл Денис Антюх, который пришел из Колоса. На 30-й Александр Сирота удвоил преимущество гостей после углового – 2:0. Однако к перерыву Базель отыгрался, забив на 36-й и 45-й (с пенальти) минутах.

"Качели" продолжились и во втором тайме: киевляне выходили вперед, швейцарцы восстанавливали равновесие. Богдан Леднев на 47-й минуте пробил вратаря со второй попытки. На 66-й эффектный удар из-за штрафной удался Андрею Коробенко. В то же время местная команда пробивала Дениса Бойко на 60-й и 80-й минутах.

Голы поединка можно посмотреть в трансляции, доступной на канале Динамо.

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Стартовый состав Динамо выглядел так: Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.

В запасе были: Биловар, Шабанов, Сидклей, Цитаишвили, Кулач, Вивчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднев, Ванат, Н. Волошин.

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Смотрите, как "бело-голубые" тренировались в Швейцарии: