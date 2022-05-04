Динамо – Базель: прямая видеотрансляция матча

Базель и Динамо сыграют в товарищеском поединке

Сегодня, 4 мая, Динамо проведет шестой благотворительный поединок в рамках тура Match for peace. Подопечные Мирчи Луческу сразятся против швейцарского клуба Базель.

Поединок состоится в одноименном городе на арене "Санкт-Якоб Парк". Начало – в 20:00 по Киеву. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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Чемпионат Украины вынужденно был остановлен из-за войны, которую Россия развязала на территории нашей страны. Игроки потеряли практику, однако это позволило Динамо отправиться в благотворительный тур по Европе.

Киевляне провели уже пять спаррингов. Первые два выиграли с одинаковым счетом 3:1 (против Легии и Галатасарая), а затем расписали нулевую ничью с Клужем.

В конце апреля Динамо сумело переиграть в ярком матче дортмундскую Боруссию (3:2). А уже через два дня киевляне расписали результативную ничью с Динамо Загреб (2:2).

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Очередной оппонент у Динамо также довольно серьезен. Команда Луческу сразится с одним из самых титулованных клубов Швейцарии Базелем. "Красно-синие" были гегемоном в местном футболе в конце 00-ых и начале 10-ых, однако последние четыре чемпионства добывал Янг Бойз.

Нынче Базель также уже не добудет золото, его досрочно гарантировал себе Цюрих. Подопечные Абаскала ведут борьбу за серебро с Янг Бойзом, опережая "черно-желтых" на три балла. Отметим, что в составе Базеля выступает форвард из РФ Федор Чалов.

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Все вырученные средства будут отправлены для решения гуманитарных проблем украинцев, которые возникли из-за военной агрессии России. Сразу после поединка в Швейцарии Динамо отправит своих игроков в расположение сборной Украины, которая начала подготовку к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.