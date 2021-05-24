Девушка Кличко пыталась покончить жизнь самоубийством. Что произошло в тот вечер?

Владимир Кличко и Марина Эрнандес, 1999 год / Фото: Getty Images
4 декабря 1999 года Владимир Кличко нокаутировал во втором раунде Лайоша Эроша и защитил титул интерконтинентального чемпиона WBA. Вот уже три года, как Кличко обосновался в Германии, его карьера идет вверх. Он становится узнаваемым, популярным. Таких любит Марина Эрнандес.
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Через три недели после боя Владимира, Марина, потратив 148 тысяч марок, получит лицензию пилота на управление Boeing. Сбылась ее мечта. Она с детства хотела летать. А еще любит быстрые машины и успешных мужчин.
Эрнандес видели в компании звезд Формулы-1 Дэвида Култхарда и Жака Вильнева. Затем она закрутила роман с футболистом Гамбурга Берндом Холлербахом. Все у них было гладко, пока на какой-то вечеринке Мария не познакомилась с Кличко.
Как писал журнал MAX, когда Бернд был на сборах, Владимир прислал девушке огромный букет роз. Вскоре она уже жила с боксером. В их спальню купила два коврика синий и желтый – в цветах украинского флага. По Гамбургу ездила на желтом Volvo с украинскими номерами. Пара не скрывала своих отношений, поэтому совместные фото появились в информагентствах.
Влияние Марины на Кличко очень не нравилось его промоутеру Клаусу-Питеру Колю. Тот мечтал сделать из украинца суперчемпиона и считал этот роман угрозой карьере боксера.
Кто-то распустил слухи, что Мария тайно снова встречается с Холлербахом. Футболист все отрицал. Кличко злился. В итоге пара рассталась.
Марина тяжело переживала разрыв. Подозревают, что не обходилось без кокаина. На одной из вечеринок, посвященных Формуле-1, бросилась за борт яхты Ника Хайфельда, хотя и не умела плавать.
Ночью 8 сентября 2000 года Марина тусила на VIP-вечеринке. Там было много алкоголя. Говорят, выпила шесть рюмок водки. Видели, как она щебетала с поп-звездой Дитером Боленом. Повздорила со своим другом и "королем вечеринок" Майклом Аммером. Тот заявил, что Марина цепляется к звездам, чтобы пошли слухи будто у нее роман.
Обидевшись, Эрнандес пошла домой. Ей позвонили из неизвестного номера и сказали в трубку: "Ты шлюха, я до тебя доберусь".
Марина вылезла на крышу четырехэтажного дома и позвонила друзьям, чтобы попрощаться. Девушку заметили и вызвали полицию. Как только патрульные вышли из машины, Марина бросилась вниз. Удар смягчили кусты. Переломы пяток, бедра, руки, костей таза... Кома... Семь операций. Но врачи спасли Эрнандес...
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