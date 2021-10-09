Девушка динамовца выдала эротическую фотосессию после родов

Возлюбленная динамовца Вербича / Фото: Instagram

В августе модель Playboy Альвина Царенко подарила динамовцу Беньямину Вербичу сына, которого назвали Май.

После этого Вербич устроил Альвине и малышу сказочную встречу дома.

А теперь возлюбленная Вербича похвасталась соблазнительной формой, которую успела вернуть себе спустя считанные месяцы после родов. Горячие фото Альвина опубликовала в Instagram.

"Мамасита", – подписала девушка свои фото.

Смотрите предыдущие снимки Альвины

Кстати, совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.