Девушка динамовца выдала эротическую фотосессию после родов

Возлюбленная динамовца Вербича / Фото: Instagram
В августе модель Playboy Альвина Царенко подарила динамовцу Беньямину Вербичу сына, которого назвали Май.
После этого Вербич устроил Альвине и малышу сказочную встречу дома.
А теперь возлюбленная Вербича похвасталась соблазнительной формой, которую успела вернуть себе спустя считанные месяцы после родов. Горячие фото Альвина опубликовала в Instagram.
"Мамасита", – подписала девушка свои фото.
Смотрите предыдущие снимки Альвины
Кстати, совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.
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