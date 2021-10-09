9 октября 39’
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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Девушка динамовца выдала эротическую фотосессию после родов

Андрей Трофимов
9 октября, 19:08
Возлюбленная словенского легионера Динамо Беньямина Вербича опубликовала горячие снимки, похваставшись отличной формой после рождения сына

Возлюбленная динамовца Вербича / Фото: Instagram

В августе модель Playboy Альвина Царенко подарила динамовцу Беньямину Вербичу сына, которого назвали Май.

После этого Вербич устроил Альвине и малышу сказочную встречу дома.

А теперь возлюбленная Вербича похвасталась соблазнительной формой, которую успела вернуть себе спустя считанные месяцы после родов. Горячие фото Альвина опубликовала в Instagram.

"Мамасита", – подписала девушка свои фото.

Смотрите предыдущие снимки Альвины

Кстати, совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.

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