Десна унижает Черноморец! Одесса неудачно возвращается в УПЛ

Десна громит дома Черноморец / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в 1 туре УПЛ состоялись еще три матча. В первой игре дня Металлист-1925 сумел обыграть Рух и добыть первую победу в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Одним из вечерних поединков была встреча в Чернигове, где местная Десна принимала новичка Черноморец. Хозяева предстали в обновленном виде после ухода части игроков летом. Одесситы же делали ставку на арендованных у Динамо футболистов.

По сути, игру Черноморцу сломало удаление в конце первого тайма. Билошевский успел насобирать два предупреждения и оставить в меньшинстве свою команду еще до перерыва.

Десна же выждала в первом тайме и взяла свое уже во втором. Три очка черниговцам принес Владислав Калитвинцев. Экс-игрок Динамо сначала удачно пробил в ближний угол Кучерука с угла штрафной. А уже через пять минут вингер удачно поймал мяч на ногу на лини штрафной и смачно пробил в правый от себя угол ворот гостей.

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Черноморец пытался найти шансы в контратаках и даже подрисовать пенальти. Однако ни защитники хозяев, ни судья не позволили гостям достичь успеха. А вот Десна довела счет до разгромного после того, как Завийскому никто не помешал точно замкнуть навес Картушова.

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Команда Александра Рябоконя добывает первые три очка в новом чемпионате и теперь с чувством выполненного долга может готовиться к выезду к Мариуполю. Черноморец же ожидает непростая битва с Днепром-1.

Десна – Черноморец 3:0

Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80.

Десна: Литовка – Сафронов (Жук, 71), Цымбалюк, Селин, Картушов – Тотовицкий (Белых, 87), Завийский, Арвеладзе (Биловар, 87), Калитвинцев – Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81).

Черноморец: Кучерук – Скорко, Михайленко, Мартыненко, Кузык – Билошевский, Вачиберадзе (Тлумак, 58) – Брагару (Исаенко, 82), Авагимян (Дубко, 43), Штогрин – Ванат (Бугай, 83).

Предупреждения: Селин, Калитвинцев – Билошевский, Авагимян, Ванат.

Удаление: Билошевский.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ