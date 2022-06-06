6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Дерьмо, сволочь, с*ка! ФИФА не пустила Украину на ЧМ-2022! Арбитр не подбирал слов после матча с Уэльсом

Андрей Трофимов
6 июня, 09:38
Известный украинский рефери Александр Шамич уверен, что сборную Украины засудили в матче с Уэльсом, который был финалом квалификации на ЧМ-2022

Шамич раскритиковал работу Лаоса / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В решающем матче отбора ЧМ-2022 сборная Украины проиграла Уэльсу. Судьбу встречи решили два эпизода.

Первый: автогол Андрея Ярмоленко.

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Второй: фол в штрафной Уэльса и не назначенный пенальти.

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Известный украинский арбитр, который судил более сотни матчей в высшем дивизионе страны, Александр Шамич раскритиковал судейство матча в Кардиффе.

"ФИФА просто не могла пустить Украину на чемпионат мира. Футбольный арбитр – это мой коллега. Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить.

Чистое дерьмо, вместе с сидящими на VAR. Ненавижу!!! ФИФА – полное дерьмо! Этот человек будет сволочью навеки! Его, с*ка улыбка, как издевательство перед нашими людьми, детьми, военными, – написал Шамич в Facebook.

Напомним, что главным арбитром матча Уэльс – Украина был испанец Антонио Матеу Лаос.

Арбитр Антонио Матеу Лаос принял неоднозначное решение в матче Уэльс – Украина / Фото: REUTERS