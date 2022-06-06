Дерьмо, сволочь, с*ка! ФИФА не пустила Украину на ЧМ-2022! Арбитр не подбирал слов после матча с Уэльсом

Шамич раскритиковал работу Лаоса / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
В решающем матче отбора ЧМ-2022 сборная Украины проиграла Уэльсу. Судьбу встречи решили два эпизода.
Первый: автогол Андрея Ярмоленко.
Второй: фол в штрафной Уэльса и не назначенный пенальти.
Известный украинский арбитр, который судил более сотни матчей в высшем дивизионе страны, Александр Шамич раскритиковал судейство матча в Кардиффе.
"ФИФА просто не могла пустить Украину на чемпионат мира. Футбольный арбитр – это мой коллега. Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить.
Чистое дерьмо, вместе с сидящими на VAR. Ненавижу!!! ФИФА – полное дерьмо! Этот человек будет сволочью навеки! Его, с*ка улыбка, как издевательство перед нашими людьми, детьми, военными, – написал Шамич в Facebook.
Напомним, что главным арбитром матча Уэльс – Украина был испанец Антонио Матеу Лаос.