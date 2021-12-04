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Верес --
Динамо --
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Рух --
Ворскла --
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Металлист 1925 --
Колос --
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Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
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Наполи --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
Атлетико --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
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Севилья --
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Деревянченко – Адамес: где смотреть бой

Любомир Луканюк
4 декабря, 10:22
Украинский боксер начинает свою четвертую попытку выиграть чемпионский пояс. Пока что это будет рейтинговый бой

Один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса украинец Сергей Деревянченко возвращается в ринг после годичного перерыва.

5 декабря в Лос-Анджелесе он проведет бой против Карлоса Адамеса из Доминиканской республики.

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Сергей Деревянченко

Украинскому боксеру 36 лет. Он бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в любителях.

В профи Сергей трижды бился за чемпионский пояс и три раза проиграл.

В 2017-м Деревянченко уступил Дэниелу Джейкобсу, в 2019-м – Геннадию Головкину, в 2020-м – Джермаллу Чарло.

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На профи ринге у него 16 боев – 13 побед (10 нокаутом) и 3 поражения.

Карлос Адамес

Доминиканцу 27 лет. За его плечами 21 бой среди профессионалов – 20 побед (16 нокаутом) и 1 поражение.

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Где смотреть

Бой Деревянченко – Адамес пройдет в андеркарде чемпионского поединка Джервонта Дэвис – Исаак Крус за титул WBC.

Вечер бокса будет транслироваться на платформе ShowTime.