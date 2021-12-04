Деревянченко – Адамес: где смотреть бой

Один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса украинец Сергей Деревянченко возвращается в ринг после годичного перерыва.

5 декабря в Лос-Анджелесе он проведет бой против Карлоса Адамеса из Доминиканской республики.

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Сергей Деревянченко

Украинскому боксеру 36 лет. Он бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в любителях.

В профи Сергей трижды бился за чемпионский пояс и три раза проиграл.

В 2017-м Деревянченко уступил Дэниелу Джейкобсу, в 2019-м – Геннадию Головкину, в 2020-м – Джермаллу Чарло.

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На профи ринге у него 16 боев – 13 побед (10 нокаутом) и 3 поражения.

Карлос Адамес

Доминиканцу 27 лет. За его плечами 21 бой среди профессионалов – 20 побед (16 нокаутом) и 1 поражение.

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Где смотреть

Бой Деревянченко – Адамес пройдет в андеркарде чемпионского поединка Джервонта Дэвис – Исаак Крус за титул WBC.

Вечер бокса будет транслироваться на платформе ShowTime.