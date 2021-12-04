Дерев'янченко – Адамес: де дивитися бій

Один із найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу українець Сергій Дерев'янченко повертається в ринг після річної перерви.

5 грудня у Лос-Анджелесі він проведе бій проти Карлоса Адамеса з Домініканської республіки.

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Сергій Дерев'янченко

Українському боксеру 36 років . Він бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року у аматорах.

У профі Сергій тричі бився за чемпіонський пояс та три рази програв.

2017-го Дерев'янченко поступився Деніелу Джейкобсу, 2019-го – Геннадію Головкіну, 2020-го – Джермаллу Чарло.

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На профі рингу у нього 16 боїв – 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Карлос Адамес

Домініканцю 27 років. За його плечима 21 бій серед професіоналів – 20 перемог (16 нокаутом) та 1 поразка.

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Де дивитись

Бій Дерев'янченко – Адамес пройде в андеркарді чемпіонського поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Крус за титул WBC.

Вечір боксу транслюватиметься на платформі ShowTime.