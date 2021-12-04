4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Лілль --
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Дерев'янченко – Адамес: де дивитися бій

Любомир Луканюк
4 грудня, 10:22
Український боксер розпочинає свою четверту спробу виграти чемпіонський пояс. Поки що це буде рейтинговий бій

Один із найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу українець Сергій Дерев'янченко повертається в ринг після річної перерви.

5 грудня у Лос-Анджелесі він проведе бій проти Карлоса Адамеса з Домініканської республіки.

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Сергій Дерев'янченко

Українському боксеру 36 років . Він бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року у аматорах.

У профі Сергій тричі бився за чемпіонський пояс та три рази програв.

2017-го Дерев'янченко поступився Деніелу Джейкобсу, 2019-го – Геннадію Головкіну, 2020-го – Джермаллу Чарло.

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На профі рингу у нього 16 боїв – 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Карлос Адамес

Домініканцю 27 років. За його плечима 21 бій серед професіоналів – 20 перемог (16 нокаутом) та 1 поразка.

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Де дивитись

Бій Дерев'янченко – Адамес пройде в андеркарді чемпіонського поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Крус за титул WBC.

Вечір боксу транслюватиметься на платформі ShowTime.